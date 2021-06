Avec l’af­faire Osaka, le sujet de la qualité des ques­tions posées en confé­rence de presse est devenu presque un passage obligé pour les cham­pions qui se présentent en salle de presse. A 41 ans, Venus Williams a vécu une carrière plein de rebon­dis­se­ments, de titres, et de défaites. Mais elle a toujours été nickel dans cet exer­cice, il faut dire qu’elle se met dans un « mood » bien précis : « Pour moi, la manière dont je gère cela, c’est que je sais que tous les gens qui me posent des ques­tions ne peuvent pas jouer comme je joue. Quoi que vous écri­viez ou que vous disiez, vous ne pouvez pas jouer contre moi. Mais chacun le gère diffé­rem­ment et à sa manière » a expliqué Vénus, c’est effec­ti­ve­ment une façon de voir les choses. Mais cela peut être faux surtout quand par exemple c’est Filip Dewulf, jour­na­liste belge mais ex‐demi fina­liste à Roland Garros qui prend le micro.