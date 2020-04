Les vidéos à deux en live sur Instagram se multiplient et cela confirme aussi que les joueurs et joueuses sont très proches. Ce grand cirque qui se déplace donc chaque semaine a une vraie âme et l’on comprend aussi aisément que cette trêve qui les obligent à ne pas se côtoyer soit dure à vivre.



Avec ces vidéos qu’ils partagent, on a donc la chance de pouvoir pour un temps faire partie de leur entourage. La scène entre Venus Williams et Grigor Dimitrov résume un peu tout ça, et même si Venus en fait un peu beaucoup, au final, on a tous bien ri.

Just will leave this here 👀 pic.twitter.com/YlY33jvI25 — Krasimir 🇧🇬 🌎🌍🌏 (@lobdowntheline) April 7, 2020