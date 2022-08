Verdasco : « J’aime une phrase de Federer, qui s’est demandé pourquoi arrêter de jouer s’il aime le jeu et s’il est bon »

Fernando veut conti­nuer à jouer et peu importe les défaites, c’est ce qu’il a déclaré récem­ment au Mundo Deportivo. Dans ce bel entre­tien, l’Espagnol évoque forcé­ment le Big3 qu’il a côtoyé quand il était à son meilleur niveau.

« Tous les joueurs ont besoin de travail, de travail et encore de travail, le talent seul ne suffit pas. Federer est peut‐être à première vue le plus talen­tueux de l’his­toire parce que c’est celui qui joue le plus beau, mais il s’est sûre­ment entraîné très dur ; Nadal, n’en parlons pas ; Djokovic, pareil » a expliqué Fernando.

Comme Roger, il veut donc quitter le court le plus tard possible quand il sentira vrai­ment que cela ne sert à rien de conti­nuer : « Il y a des joueurs qui aiment le tennis par‐dessus tout, je suis l’un d’entre eux. J’aime une phrase de Federer, qui s’est demandé pour­quoi arrêter de jouer s’il aime le jeu et s’il est bon »