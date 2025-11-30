Interrogée par nos confrères de Championnat, Kudermetova a bien voulu expli­quer pour­quoi les stars du circuit ATP et WTA se rendaient aux Maldives en vacances. Ce n’est pas du tout que pour des raisons de spon­so­ring mais parce que il existe là bas ce qu’il n’y a pas ailleurs.

« Cette année, j’ai constaté, ou plutôt réalisé, que la saison des joueurs de tennis est très longue et très intense : des voyages et des vols inces­sants. Et, peut‐être, les Maldives sont le seul endroit où l’on peut se détendre, ne penser à rien, ne se soucier d’aucun problème et profiter plei­ne­ment de ses vacances. Parce que si vous êtes en Russie ou dans d’autres endroits animés, vous devez sortir, vous occuper. Et les Maldives, pour moi, c’est juste­ment l’endroit où je peux décon­necter complè­te­ment pendant une semaine. Je n’ai rien fait là‐bas, je me suis simple­ment détendue, consa­crant cette semaine à une relaxa­tion totale. Une relaxa­tion paisible »