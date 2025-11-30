Interrogée par nos confrères de Championnat, Kudermetova a bien voulu expliquer pourquoi les stars du circuit ATP et WTA se rendaient aux Maldives en vacances. Ce n’est pas du tout que pour des raisons de sponsoring mais parce que il existe là bas ce qu’il n’y a pas ailleurs.
« Cette année, j’ai constaté, ou plutôt réalisé, que la saison des joueurs de tennis est très longue et très intense : des voyages et des vols incessants. Et, peut‐être, les Maldives sont le seul endroit où l’on peut se détendre, ne penser à rien, ne se soucier d’aucun problème et profiter pleinement de ses vacances. Parce que si vous êtes en Russie ou dans d’autres endroits animés, vous devez sortir, vous occuper. Et les Maldives, pour moi, c’est justement l’endroit où je peux déconnecter complètement pendant une semaine. Je n’ai rien fait là‐bas, je me suis simplement détendue, consacrant cette semaine à une relaxation totale. Une relaxation paisible »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 09:50