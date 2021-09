Maman d’une petite Elizaveta depuis novembre 2018, Elena Vesnina fait partie de ces joueuses parve­nant à combiner le rôle de maman et une carrière de joueuse profes­sion­nelle. Actuellement classée 300e en simple mais 44e mondiale en double, la Russe a d’ailleurs atteint, cette saison, les finales de Roland‐Garros et des Jeux olym­piques en double mixte avec son compa­triote Aslan Karatsev.

S’exprimant pour le site Tennis.com sur le fait d’être une maman sur le circuit, Elena a notam­ment dévoile une anec­dote touchante : « C’est le métier le plus diffi­cile du monde, mais c’est le meilleur. Étant en Europe, dès que j’en ai l’oc­ca­sion, je rentre à la maison pour voir ma famille. Parfois, avant de partir sur un tournoi, Liza (sa fille, ndlr) me dit : « Non, non, maman, tu dois rester avec moi parce que tu es fati­guée. Tu dois rester avec moi et t’allonger ! »