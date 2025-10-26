AccueilInsoliteVesnina s'inquiète pour Alcaraz : "Que quelqu'un arrête Carlos. Ou qu'il lui...
Vesnina s’in­quiète pour Alcaraz : « Que quel­qu’un arrête Carlos. Ou qu’il lui dise que les colo­ra­tions fréquentes provoquent une calvitie prématurée »

Jean Muller
Jean Muller

Médaillée d’or en double aux Jeux Olympiques de 2016 , ancienne 13ème joueuse mondial, Elina a donné un conseil précieux à Carlos Alcaraz qui fait un peu trop l’ac­tua­lité concer­nant ses chan­ge­ments de coupe de cheveux et les couleurs qui y sont associées.

« Que quel­qu’un arrête Carlos Alcaraz. Ou qu’il lui dise que les colo­ra­tions fréquentes provoquent une calvitie préma­turée » a expliqué Vesnina. 

Une remarque qui n’est pas dénuée de sens d’au­tant que dans le camp espa­gnol, les problèmes de calvitie existent vrai­ment surtout du côté d’un certain Rafael Nadal, même si dans son cas, ce n’est pas lié à un problème de coloration.

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 10:24

