Médaillée d’or en double aux Jeux Olympiques de 2016 , ancienne 13ème joueuse mondial, Elina a donné un conseil précieux à Carlos Alcaraz qui fait un peu trop l’actualité concernant ses changements de coupe de cheveux et les couleurs qui y sont associées.
« Que quelqu’un arrête Carlos Alcaraz. Ou qu’il lui dise que les colorations fréquentes provoquent une calvitie prématurée » a expliqué Vesnina.
Une remarque qui n’est pas dénuée de sens d’autant que dans le camp espagnol, les problèmes de calvitie existent vraiment surtout du côté d’un certain Rafael Nadal, même si dans son cas, ce n’est pas lié à un problème de coloration.
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 10:24