Médaillée d’or en double aux Jeux Olympiques de 2016 , ancienne 13ème joueuse mondial, Elina a donné un conseil précieux à Carlos Alcaraz qui fait un peu trop l’ac­tua­lité concer­nant ses chan­ge­ments de coupe de cheveux et les couleurs qui y sont associées.

« Que quel­qu’un arrête Carlos Alcaraz. Ou qu’il lui dise que les colo­ra­tions fréquentes provoquent une calvitie préma­turée » a expliqué Vesnina.

Une remarque qui n’est pas dénuée de sens d’au­tant que dans le camp espa­gnol, les problèmes de calvitie existent vrai­ment surtout du côté d’un certain Rafael Nadal, même si dans son cas, ce n’est pas lié à un problème de coloration.