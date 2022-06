Avec 474 succès sur l’ocre, Rafael Nadal est bien installé sur le podium dont personne ne devrait le déloger pour un bout de temps. C’est aussi le cas d’Orantes, second, qui possède une belle avance sur Rafa avec 95 succès de plus. Vilas est éternel et intou­chable car son capital culmine à 681 victoires sur la terre battue.

📊 Tenistas con más victo­rias sobre arcilla (Open Era/Men’s Singles):



🇦🇷 Guillermo Vilas | 681

🇪🇸 Manuel Orantes | 569

🇪🇸 Rafa Nadal | 474

🇦🇹 Thomas Muster | 426

🇷🇴 Ilie Nastase | 417

🇪🇸 José Higueras | 394

🇺🇸 Eddie Dibbs | 382

🇪🇸 Carlos Moyà | 337

🇪🇸 David Ferrer | 335 — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) June 6, 2022