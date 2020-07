Après 30 ans d’attente, Liverpool a remporté le titre en Premier League. Un des artisans de ce succès a été le défenseur Virgil Van Dijk. S’exprimant sur sa façon de jouer que beaucoup de spécialistes trouvent trop zen ou cool sur la pelouse, il a osé une comparaison que tous les fans de Roger Federer vont apprécier : « Naturellement, j’ai toujours été un peu décontracté, mon apparence et ma présence. Je pense qu’un bon exemple est dans le tennis si vous regardez Federer jouer au tennis. On dirait qu’il ne fait même aucun travail et cela peut frustrer les adversaires en pensant qu’ils essaient aussi fort qu’ils le peuvent et que vous au contraire vous enfilez des pantoufles par exemple.«

On espère que le Suisse, grand fan du FC Bâle, appréciera cette réflexion qui est aussi une forme de clin d’oeil au plus grand joueur de tous les temps.