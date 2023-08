La géné­tique peut parfois être surpre­nante, voire amusante avec des ressem­blances qui sont choquantes. C’est le cas de Novak Djokovic avec son arrière‐grand‐père : Novak Djokovic, puisque en plus de la ressem­blance, ils portent le même nom ! Décris comme un véri­table combat­tant et un homme extrê­me­ment coura­geux, la ressem­blance physique n’est pas le seul point commun entre les deux Novak. Et voici le Djokovic original :

Новак Ђоковић, прадеда најбољег тенисера света свих времена,из Јасеновог поља код Никшића.

1905. године је отишао за послом у Чикаго али 1912е се враћа, учествује у Балканским ратовима,у ослобођењу Скадра, потом и у Великом рату.Након рата је био судија.

« Novak Đjoković, l’arrière‐grand‐père du meilleur joueur de tennis du monde, de la ville de Jasenovo polje près de Nikšić.

En 1905, il se rend à Chicago pour le travail, mais en 1912, il revient, parti­cipe aux guerres des Balkans, à la libé­ra­tion de Shkodër, puis à la Grande Guerre. Après la guerre, il est juge.

La ressem­blance est trou­blante. »