On n’ar­rête pas le pro­grès. Il a beau n’être sûre­ment pas res­té dans les mémoires des amou­reux du ten­nis pour la qua­li­té de son jeu, l’Américain Brian Battistone a mal­gré tout mar­qué l’his­toire de la petite balle jaune. La rai­son ? Sa raquette, équi­pée d’un double manche, qui lui per­met­tait de chan­ger de main au cours de jeu afin de frap­per en coup droit aus­si bien du côté droit que du côté gauche. Idéal quand on a un revers défaillant ! Et suf­fi­sant pour grim­per jus­qu’au 88ème rang mon­dial de double.

Cependant, l’exer­cice semble assez com­pli­qué en pra­tique, comme vous pou­vez le voir ci‐dessous. Mieux vaut peut‐être conti­nuer à tra­vailler son revers que de s’é­qui­per d’une de ces raquettes hautes en couleur…