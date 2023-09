A l’oc­ca­sion de la sortie de notre numéro 86 de We Love Tennis Magazine qui sera dispo­nible dès vendredi prochain, nous sommes allés à la rencontre de Vuk Brajovic, jour­na­liste serbe de réfé­rence pour tenter d’avoir certaines réponses clés concer­nant Novak Djokovic.

Nous lui avons demandé notam­ment si Novak pouvait devenir président de la Serbie.

Sa réponse est limpide, pour Vuk ce serait une très grosse « bétise »

« Novak est aussi « un être humain », sujet à des réac­tions émotion­nelles momen­ta­nées qui ne sont pas de son goût, à des erreurs de juge­ment sur des situa­tions et des personnes, toujours en train d’apprendre dans de nombreux domaines de la vie – et il ne manque jamais une occa­sion de mettre en évidence ces défauts person­nels. À mon avis, même si je n’écarte pas la possi­bi­lité de créer un « envi­ron­ne­ment » dans lequel il serait « invité » à assumer un rôle de diri­geant poli­tique, je le lui décon­seille de tout cœur. En tant que star du sport dont la lumière, l’énergie et l’influence ne s’éteindront pas avant de nombreuses années – et en tant qu’humaniste, croyant, ambas­sa­deur de bonne volonté, curieux des diverses cultures venant de tous les pays –, je lui décon­seille vive­ment de le faire »