Invité de l’émis­sion En Aparté sur Canal+, Stan Wawrinka a évoqué des sujets divers et variés. Il a notam­ment parlé de sa rela­tion avec Roger Federer mais aussi de son petit rôle dans la série humo­ris­tique « Le Flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra ».

« Avec Jonathan Cohen, on s’était contacté vite fait pendant le covid, quand il y avait les lives sur Instagram pendant le confi­ne­ment. C’est vrai que de temps en temps, on s’écrivait un peu comme ça, parce que j’aime énor­mé­ment le cinéma fran­çais. J’aime tout ce qui se fait. J’adore énor­mé­ment ce qu’il fait lui. Il m’a demandé si je voulais faire une scène dans sa série et j’ai dit oui tout de suite. Quelques semaines après, j’étais sur le tour­nage pendant deux jours et j’ai kiffé, j’ai grave adoré. Je me suis vrai­ment marré à le faire tout simple­ment, et surtout à voir et à passer du temps avec toute l’équipe », a raconté le triple vain­queur en Grand Chelem.

Une recon­ver­sion déjà toute trouvée !