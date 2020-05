Alors que le pays rentre dans la première phase de son déconfinement, il était logique d’établir un podium concernant les joueurs qui nous semblent avoir le mieux gérer médiatiquement le confinement.

Logique donc de placer « Stan the Man » sur la plus haute marche du podium. Dès le départ, le Suisse avait annoncé la couleur : « Il va falloir être créatif pour que cela se passe bien ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a rempli son contrat.

Alternant prises de vues comiques et mises en scène sérieuses liées à son entretien physique, il a passé un « cap » quand il a entrainé avec lui Benoit Paire dans leur StanPairo. Logiquement, ce positionnement a permis au français d’émerger rapidement, et ces deux champions sont devenus nos compagnons de confinement.

On place donc Roger Federer en 3ème position car il a su intervenir à des moments clés. Sans être vraiment très présent, il a quand même rythmé et pesé. Avec ses « tricks » sous la neige d’abord, puis son challenge, et enfin lors du live avec Rafael Nadal. Mais c’est surtout l’annonce de l’idée de la fusion ATP/WTA qui a permis de constater qu’il était le boss du tour.

Pour le reste, on notera qu’à inverse de certaine stars, il n’a jamais vraiment évoqué la fin de la saison 2020 ou la crise du Covid-19. Une attitude qui a le mérite d’éviter d’influencer les esprits alors même que la vérité d’un jour chasse souvent celle du lendemain.