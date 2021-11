Plus que deux petites semaines avant la diffu­sion de « King Richard », ou plutôt la « Méthode Williams » (nom fran­çais), dans toutes les salles de cinéma en France (le 1er décembre exac­te­ment). A l’oc­ca­sion de la première aux Etats‐Unis, où Serena et Venus étaient présentes, Will Smith, qui joue le rôle de Richard Williams, a raconté les coulisses du film.

« Elles étaient scep­tiques au début. Lorsque nous nous sommes rencon­trés, nous avons parlé de tout, des aspects quali­ta­tifs. Elles ont adoré le scénario, mais elles ont dit qu’elles atten­draient d’avoir vu le film pour mettre leur nom dessus. Cela m’a fait creuser. Je voulais juste profon­dé­ment les honorer, eux et leur famille. J’avais déjà une admi­ra­tion secrète pour Richard Williams. Il me rappelle vrai­ment mon père et je sais ce qu’est ce combat, c’est vrai­ment un genre de combat unique. J’étais ravi de l’ho­norer, lui et sa famille, je suis content qu’ils aient aimé le film », a confié l’ac­teur améri­cain à Access.