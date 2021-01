La pandémie liée au Covid-19 a largement boulversé le calendrier des sorties des films. Le très « bancal » 5ème set que l’on a pu voir où Alex Lutz joue le rôle d’un ancien espoir âgé de 38 ans qui essaye de participer à Roland-Garros a repoussé sa sortie déjà deux fois. Il devrait être sur les écrans dès que cela sera possible.

« Richard The King », le biopic de Richard Williams est lui très attendu d’autant que c’est Will Smith qui incarne le rôle du père de Serena Et Venus. Selon l’Equipe, le film sortirait en novembre en 2021 aux Etats-Unis mais rien n’a filtré concernant son arrivée en Europe.

Quand on connait la vie du papa Williams, on se dit qu’effectivement il y a là la possibilité de produire une histoire émouvante.