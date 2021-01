Toujours en qua­ran­taine à Adélaïde en com­pa­gnie de sa famille, Serena Williams a par­ti­ci­pé au « Late Show with Stephen Colbert » dif­fu­sé juste avant minuit sur CBS. Elle a évo­qué sa pas­sion pour le ciné­ma et les séries. Elle a aus­si révé­lé une sacrée anec­dote sur ses tro­phées, qui pour­rait en cho­quer plus d’un quand on connaît la sym­bo­lique de ceux‐ci…

« Mes tro­phées sont un peu par­tout. J’ai lais­sé le pre­mier chez mon père, car je pen­sais que j’au­rais l’op­por­tu­ni­té d’en gagner un autre, comme cela s’est pro­duit plus tard. Mon entraî­neur ( Patrick Mouratoglou) en a en France, il y en a plu­sieurs chez moi, et cer­tains ont dis­pa­ru… Il y a quelques années j’ai fait une fête chez moi, avec beau­coup de monde et cer­tains de mes tro­phées ont dis­pa­ru. Heureusement, je ne suis pas très atta­ché aux choses maté­rielles. Si vous venez à l’une de mes soi­rées, vous pou­vez même rem­por­ter un tro­phée… », a racon­té la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem.