À l’oc­ca­sion du Palio de Sienne en Italie qui aura lieu le 2 juillet, Yannick Alleno s’est donné un nouveau chal­lenge : celui de réaliser un diner unique dans le cadre histo­rique excep­tionnel du Palazzo Chigi Zondadari, à l’occasion de l’événement Palio Privato Ce festin a lieu en marge de la Tuscany Cup dont l’am­bas­sa­deur est l’an­cien joueur Tommy Haas. À cette occa­sion, nous avons eu le privi­lège d’in­ter­viewer le chef étoilé, qui est aussi un passionné de tennis.

Si vous deviez faire un plat pour Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic , ce serait lequel et pour­quoi ?

Pour Roger Federer, on l’a déjà fait ensemble, c’était un burger revi­sité avec un rösti, clin d’œil à ses origines suisses. Concernant Rafael Nadal, j’irais sur un très beau bœuf de Galice rôti, quelque chose de puis­sant et géné­reux, à son image. Enfin, comme Novak Djokovic, est végé­ta­rien, ce serait plutôt une balade végé­tale, un plat autour des légumes de saison, plus léger et très construit.

Quel coup dans le tennis peut servir dans la prépa­ra­tion des plats ?

En cuisine, comme au tennis, tout se joue dans cette capa­cité à être parfai­te­ment aligné, à trouver la bonne inten­sité et la bonne trajec­toire, je dirai donc le service.

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Que vous inspire l’expression “cuisiner un joueur” ?

Ça me fait penser à la prépa­ra­tion, à la durée. Comme en cuisine, on construit quelque chose dans le temps, un peu comme un échange en fond de court.

La prépa­ra­tion d’un cuisi­nier peut‐elle se comparer à celle d’un joueur avant un grand match ?

Oui, il y a ce moment de grande concen­tra­tion, juste avant. On se met dans sa bulle. On se prépare à donner le meilleur, et surtout on sait qu’on ne joue pas seul : c’est un travail d’équipe.

Avez‐vous des rituels en cuisine comme les fameux tocs de Rafael Nadal ?

Pas à ce point là, mais je fais toujours des choses très simples, pour me mettre en route, je noue mon tablier, j’ac­croche mon torchon. C’est ma manière d’entrer en cuisine.

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Avec quel cham­pion et quelle cham­pionne aimeriez‐vous dîner ?

J’aimerais beau­coup partager un moment avec Justine Henin. Il y a chez elle, une élégance, une préci­sion. Son intel­li­gence de jeu m’a toujours impressionné.

Quel est votre plus grand souvenir de tennis ?

La victoire de Yannick Noah à Roland‐Garros en 1983 reste un souvenir très fort. J’étais devant la télé­vi­sion, comme beau­coup de Français, et il y avait une émotion collec­tive incroyable. C’est un moment qui dépasse le sport et qui reste gravé éter­nel­le­ment dans notre esprit.

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Tuscany Cup, une date qui va marquer les esprits !

Si l’évè­ne­ment phare sera de pouvoir suivre le Palio et de diner au Palazzo Chigi Zondadari ouvert excep­tion­nel­le­ment à cette occa­sion, la journée sera aussi teintée de tennis avec le privi­lège de rencon­trer et échanger quelques balles avec Tommy Haas, aujourd’hui direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells et ancien numéro 2ème mondial. La rencontre entre le chef le plus étoilé au monde et une star du tennis sera, bien sûr, un moment unique que les convives sauront apprécier.

Pour toute infor­ma­tion concer­nant l’événement Palio Privato, vous pouvez égale­ment contacter l’adresse suivante : [email protected]