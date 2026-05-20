À l’occasion du Palio de Sienne en Italie qui aura lieu le 2 juillet, Yannick Alleno s’est donné un nouveau challenge : celui de réaliser un diner unique dans le cadre historique exceptionnel du Palazzo Chigi Zondadari, à l’occasion de l’événement Palio Privato Ce festin a lieu en marge de la Tuscany Cup dont l’ambassadeur est l’ancien joueur Tommy Haas. À cette occasion, nous avons eu le privilège d’interviewer le chef étoilé, qui est aussi un passionné de tennis.
Si vous deviez faire un plat pour Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic , ce serait lequel et pourquoi ?
Pour Roger Federer, on l’a déjà fait ensemble, c’était un burger revisité avec un rösti, clin d’œil à ses origines suisses. Concernant Rafael Nadal, j’irais sur un très beau bœuf de Galice rôti, quelque chose de puissant et généreux, à son image. Enfin, comme Novak Djokovic, est végétarien, ce serait plutôt une balade végétale, un plat autour des légumes de saison, plus léger et très construit.
Quel coup dans le tennis peut servir dans la préparation des plats ?
En cuisine, comme au tennis, tout se joue dans cette capacité à être parfaitement aligné, à trouver la bonne intensité et la bonne trajectoire, je dirai donc le service.
Que vous inspire l’expression “cuisiner un joueur” ?
Ça me fait penser à la préparation, à la durée. Comme en cuisine, on construit quelque chose dans le temps, un peu comme un échange en fond de court.
La préparation d’un cuisinier peut‐elle se comparer à celle d’un joueur avant un grand match ?
Oui, il y a ce moment de grande concentration, juste avant. On se met dans sa bulle. On se prépare à donner le meilleur, et surtout on sait qu’on ne joue pas seul : c’est un travail d’équipe.
Avez‐vous des rituels en cuisine comme les fameux tocs de Rafael Nadal ?
Pas à ce point là, mais je fais toujours des choses très simples, pour me mettre en route, je noue mon tablier, j’accroche mon torchon. C’est ma manière d’entrer en cuisine.
Avec quel champion et quelle championne aimeriez‐vous dîner ?
J’aimerais beaucoup partager un moment avec Justine Henin. Il y a chez elle, une élégance, une précision. Son intelligence de jeu m’a toujours impressionné.
Quel est votre plus grand souvenir de tennis ?
La victoire de Yannick Noah à Roland‐Garros en 1983 reste un souvenir très fort. J’étais devant la télévision, comme beaucoup de Français, et il y avait une émotion collective incroyable. C’est un moment qui dépasse le sport et qui reste gravé éternellement dans notre esprit.
Tuscany Cup, une date qui va marquer les esprits !
Si l’évènement phare sera de pouvoir suivre le Palio et de diner au Palazzo Chigi Zondadari ouvert exceptionnellement à cette occasion, la journée sera aussi teintée de tennis avec le privilège de rencontrer et échanger quelques balles avec Tommy Haas, aujourd’hui directeur du Masters 1000 d’Indian Wells et ancien numéro 2ème mondial. La rencontre entre le chef le plus étoilé au monde et une star du tennis sera, bien sûr, un moment unique que les convives sauront apprécier.
Pour toute information concernant l’événement Palio Privato, vous pouvez également contacter l’adresse suivante : [email protected]
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 20:00