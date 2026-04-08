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Yannick Dupin, commis­saire de police : « Notre première mission, c’est la préven­tion des vols, notam­ment des montres de luxe »

Par
Laurent Trupiano
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Evidemment le Rolex Monte‐Carlo Masters est un tournoi à part et ce parce que sa clien­tèle n »est pas iden­tique aux autres épreuves du circuit. Un gros dispo­sitif de sécru­rité est donc déployé chaque année pour éviter des inci­dents. On se souvient tous qu’une année, Sebastian Korda avait été agressé et on lui avait voler sa montre. 

« Notre première mission, c’est la préven­tion des vols notam­ment des montres de luxe. Le Masters brasse une clien­tèle VIP au compta bancaire impor­tant, donc cela attire les délin­quants en masse » explique Yannick Dupin, commis­saire de police à Menton.

L’autre grand crainte, ce sont les drones : « Le plupart du temps, ce sont des parti­cu­liers qui veulent faire des images. Mais un drone même petit peut trans­porter quelque chose de dange­reux. D’autant qu’au­jourd’hui, il existe des systèmes de largage faci­le­ment accessibles »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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