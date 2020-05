Dans sa longue interview donnée au média russe Sport Expresse, le champion russe a annoncé qu’il allait sortir un livre où par exemple il allait divulguer le pourquoi et le comment de son pétage de plomb où il s’était fait saigner le front avec sa raquette : « Ce fut un match très instructif. Maintenant, j’écris un livre, et ce match et ce tournoi seront décrits en détail dans cet ouvrage. Pour moi, ce moment fut vraiment une révélation. Et c’est aussi le grand mérite du psychologue avec qui je travaillais à ce moment-là. Cela a joué un rôle important dans ce fameux match. Mais je ne veux pas encore révéler les détails car tous sera dans ma bio »