Dans un long entretien donné à Rome, la maman de Stefanos revient sur beaucoup de sujets concernant la carrière de son fils. Si elle explique qu’il est maintenant mieux dans sa peau notamment grâce à sa nouvelle petite amie Kristen Thoms et un père avec lequel il ose s’exprimer, elle est quand même revenue sur la relation qu’il avait entretenu avec Paula Badosa. Pour elle, son fils a été entraîné dans un engrenage qui ne lui ressemblait pas, une façon aussi de le dédouaner car on jamais eu l’impression qu’il ne prenait pas de plaisir.…
« Ils formaient un beau couple, mais c’était un fardeau pour lui. C’était une forme de surmenage. Les photos incessantes, les réseaux sociaux et toute cette attention médiatique l’ont progressivement affecté. Même s’il disait apprécier, cela le rongeait intérieurement »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 10:15