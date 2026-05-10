Dans un long entre­tien donné à Rome, la maman de Stefanos revient sur beau­coup de sujets concer­nant la carrière de son fils. Si elle explique qu’il est main­te­nant mieux dans sa peau notam­ment grâce à sa nouvelle petite amie Kristen Thoms et un père avec lequel il ose s’ex­primer, elle est quand même revenue sur la rela­tion qu’il avait entre­tenu avec Paula Badosa. Pour elle, son fils a été entraîné dans un engre­nage qui ne lui ressem­blait pas, une façon aussi de le dédouaner car on jamais eu l’im­pres­sion qu’il ne prenait pas de plaisir.…

« Ils formaient un beau couple, mais c’était un fardeau pour lui. C’était une forme de surme­nage. Les photos inces­santes, les réseaux sociaux et toute cette atten­tion média­tique l’ont progres­si­ve­ment affecté. Même s’il disait appré­cier, cela le rongeait intérieurement »