L’Ukrainienne Yulia Starodubtseva (55e mondiale) a frappé un grand coup au deuxième tour de Roland‐Garros en élimi­nant la n°2 mondiale, Elena Rybakina, au terme d’un combat intense conclu au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6 (4).

En confé­rence de presse après son exploit, la joueuse de 26 ans a égale­ment fait rire l’assistance avec une anec­dote pleine d’humour :

« Je vais vous raconter une anec­dote amusante, en fait. Mon copain est mon entraî­neur, et il m’a dit que si j’in­té­grais le top 50, il me deman­de­rait en mariage. (Rires.) Il commence à avoir peur main­te­nant. (Rires.) Je m’en approche. »

Starodubtseva had a hila­rious moment in press after beating Rybakina



“What does your coaching set‐up look like ? I know a few years ago it was you & your boyfriend doing the thing toge­ther..”



Yuliia : “My boyfriend is my coach. He told me if I break through top 50 he’ll propose.… pic.twitter.com/Z0VavHJ8hK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

L’entraîneur de Yulia Starodubtseva peut déjà aller acheter une bague !