L’Ukrainienne Yulia Starodubtseva (55e mondiale) a frappé un grand coup au deuxième tour de Roland‐Garros en éliminant la n°2 mondiale, Elena Rybakina, au terme d’un combat intense conclu au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6 (4).
En conférence de presse après son exploit, la joueuse de 26 ans a également fait rire l’assistance avec une anecdote pleine d’humour :
« Je vais vous raconter une anecdote amusante, en fait. Mon copain est mon entraîneur, et il m’a dit que si j’intégrais le top 50, il me demanderait en mariage. (Rires.) Il commence à avoir peur maintenant. (Rires.) Je m’en approche. »
Starodubtseva had a hilarious moment in press after beating Rybakina— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026
“What does your coaching set‐up look like ? I know a few years ago it was you & your boyfriend doing the thing together..”
Yuliia : “My boyfriend is my coach. He told me if I break through top 50 he’ll propose.… pic.twitter.com/Z0VavHJ8hK
L’entraîneur de Yulia Starodubtseva peut déjà aller acheter une bague !
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 13:22