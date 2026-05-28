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Yulia Starodubtseva, tombeuse de la 2e mondiale : « Mon petit ami, qui est aussi mon coach, m’a dit que si j’in­té­grais le top 50, il me deman­de­rait en mariage. Il commence à avoir peur »

Par
Baptiste Mulatier
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L’Ukrainienne Yulia Starodubtseva (55e mondiale) a frappé un grand coup au deuxième tour de Roland‐Garros en élimi­nant la n°2 mondiale, Elena Rybakina, au terme d’un combat intense conclu au super tie‐break : 3–6, 6–1, 7–6 (4).

En confé­rence de presse après son exploit, la joueuse de 26 ans a égale­ment fait rire l’assistance avec une anec­dote pleine d’humour :

« Je vais vous raconter une anec­dote amusante, en fait. Mon copain est mon entraî­neur, et il m’a dit que si j’in­té­grais le top 50, il me deman­de­rait en mariage. (Rires.) Il commence à avoir peur main­te­nant. (Rires.) Je m’en approche. »

L’entraîneur de Yulia Starodubtseva peut déjà aller acheter une bague !

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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