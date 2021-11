Ancien 39e joueur mondial en simple et actuel 6e en double, Horacio Zeballos a récem­ment donné une inter­view à ESPN dans laquelle il revient avec joie et humour sur sa finale remportée face à Rafael Nadal à Vina del Mar, au Chili, en 2013. L’Argentin, conscient d’avoir accompli un sacré exploit ce jour‐là, aime se souvenir de ce jour spécial pour se donner de la force et de la confiance.

« J’ai joué en simple contre Nadal trois fois, une seule finale, celle de Viña del Mar. Il m’a battu la première fois à Roland Garros, je l’ai battu cette fois à Viña… et quand nous étions à 1–1, le match suivant, je n’au­rais pas dû entrer sur le court (rires). Il se trouve que c’était la demi‐finale de Barcelone ne 2017 (6–3, 6–4, ndlr). Je peux vous raconter le match à Viña par cœur. Je l’ai vu de nombreuses fois et je le regarde de temps en temps, quand je veux me donner un coup de pouce de confiance. Je ne veux pas m’étendre, mais si vous voulez quelques données : il n’y a que quatre joueurs qui ont battu Nadal en finale sur terre battue : Djokovic, Federer, Murray et moi‐même. Une fois que la vidéo a été mise en ligne, je ne sais pas où, j’ai regardé les commen­taires en dessous et les gens deman­daient : « Qui est ce Zeballos ?! »