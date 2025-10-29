Interrogé par par a chaine You Tube Russe, BBTennis, Sacha s’est exprimé assez brièvement sur sa fille qu’il veut préserver de toute pression médiatique. Il faut dire que son divorce avec sa maman avait fait grand bruit puisqu’elle l’avait accusé de violences conjugales.
« Je ne veux pas parler d’elle. Je ne la montre pas, je ne publie rien sur les réseaux sociaux. Il est très important pour moi qu’elle ait une belle enfance. Et qu’ensuite elle décide elle‐même de ce qu’elle veut »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 09:45