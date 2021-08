On le sait Alexandre Zverev ne jouit pas d’une noto­riété folle en Allemagne si on compare à ce qu’il se passait pour Steffi Graf et Boris Becker.

D’ailleurs, il s’en est déjà plaint plusieurs fois. Cet or olym­pique peut vrai­ment changer la donne et lui permettre d’ac­croitre son capital sympa­thie et sa notoriété.

D’ailleurs, à l’issue de son succès, son frère ainé s’est empressé de préciser : « Sascha reçoit quelques milliers de messages sur son télé­phone. Toute l’Allemagne est heureuse pour lui »

Tout est dit, la rela­tion « amou­reuse » est entrain enfin de se construire, il était temps.