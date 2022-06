Aussi éton­nant que cela puisse paraître, Alexander Zverev, avec sa victoire face au 6e joueur mondial, Carlos Alcaraz, ce mardi en quarts de finale de Roland‐Garros, s’est offert le premier joueur du top 10 en Grand Chelem depuis le début de sa carrière.

Un constat presque sidé­rant lors­qu’on sait que l’Allemand a déjà atteint les demi‐finales de Roland‐Garros, de l’Open d’Australie et la finale de l’US Open avant d’ar­river porte d’Auteuil cette année.

C’est donc après 11 échecs de rang (trois fois face à Djokovic, trois fois face à Thiem et une fois face à Nadal, Murray, Tsitsipas, Raonic et Berdych) et six ans au plus haut niveau que Sascha brise enfin cette barrière psycho­lo­gique. Un cap qui va énor­mé­ment l’aider pour la suite de sa carrière, et de son tournoi, où il affron­tera un certain Rafael Nadal pour une place en finale ce jeudi.