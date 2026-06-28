Les stars du circuit savent qu’il ya des caméras un peu partout et que le moindre faux pas peut engendre un bad buzz. C’est surement pour cela que Jannik Sinner a convenu de serrer diplomatiquement la main d’Alexandre Zverev croisé dans les allés du stade.
lol Jannik!s face after the handshake pic.twitter.com/NHJNPhKiwm— Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) June 27, 2026
On ne peut pas dire que cela ait été très chaleureux si on compare au câlin entre Serena et Dimitrov vu la veille. Après, on peut comprendre le récent vainqueur de Roland Garros qui s’est fait « rousté » 9 fois de suite, cela commence à faire beaucoup.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 08:40