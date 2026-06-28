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Zverev et Sinner n’iront vrai­ment pas en vacances ensemble…

Par
Laurent Trupiano
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Les stars du circuit savent qu’il ya des caméras un peu partout et que le moindre faux pas peut engendre un bad buzz. C’est surement pour cela que Jannik Sinner a convenu de serrer diplo­ma­ti­que­ment la main d’Alexandre Zverev croisé dans les allés du stade.

On ne peut pas dire que cela ait été très chaleu­reux si on compare au câlin entre Serena et Dimitrov vu la veille. Après, on peut comprendre le récent vain­queur de Roland Garros qui s’est fait « rousté » 9 fois de suite, cela commence à faire beaucoup.

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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