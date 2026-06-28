Les stars du circuit savent qu’il ya des caméras un peu partout et que le moindre faux pas peut engendre un bad buzz. C’est surement pour cela que Jannik Sinner a convenu de serrer diplo­ma­ti­que­ment la main d’Alexandre Zverev croisé dans les allés du stade.

On ne peut pas dire que cela ait été très chaleu­reux si on compare au câlin entre Serena et Dimitrov vu la veille. Après, on peut comprendre le récent vain­queur de Roland Garros qui s’est fait « rousté » 9 fois de suite, cela commence à faire beaucoup.