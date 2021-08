On commence à croire que la compa­gnie des chiens est effi­cace pour la santé mentale des joueurs de tennis. Si Andreescu en parle souvent, Sascha avait été plutôt discret à ce sujet.

Mais lors de sa confé­rence de presse, il a été « enfin » inter­rogé à ce sujet car il semble bien que ses compa­gnons tiennent une place très précise dans sa vie quotidienne.

L’Allemand ne sait pas débiner et a répondu très clai­re­ment. : « Mes chiens sont en quelque sorte plus privi­lé­giés que certaines personnes. Ils mangent à table avec nous. Ils sont nourris avec les mains car sinon ils refusent de manger. Ils sont juste là pour vous. Je pense que les chiens sont toujours en quelque sorte votre meilleur ami. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, ils seront toujours là pour vous. C’est un très bon moyen de me calmer. Ils sont toujours là quand vous en avez besoin. Ce sont aussi de très bons parte­naires de sommeil, ce qui est très agréable »