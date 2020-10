L’attitude d’Alexander Zverev a changé depuis un an. Hautain hier, il est maintenant devenu plus accessible. C’est même ce qu’il fait son charme tellement il semble qu’il est habité par plusieurs personnages. A l’issue de son match victorieux et solide face à Cecchinato, Sacha que les journalistes ont provoqué sur son sourire que l’on ne pouvait voir à cause de son masque a eu cette réflexion qui en dit long sur une certaine cool attitude : « Je souris sur le court quand je gagne, pour commencer. Sinon, quand je ne suis pas sur le court, c’est surtout mon chien qui me fait beaucoup rire, ma famille, mes amis, et les gens qui m’entourent. Que je gagne ou perde à Roland-Garros, je vais vous faire sourire et je sourirai, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus »