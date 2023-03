Demi‐finaliste à Dubaï, Sascha retrouve des couleurs et un tennis digne de son talent. Son duel face à Rublev s’an­nonce épique. En confé­rence de presse, toujours inter­rogé au sujet de sa bles­sure, le joueur alle­mand a fait preuve de philo­so­phie. Il est clair que cette bles­sure l’a trans­formé surtout en ce qui concerne son rapport avec son « métier »

« Quand une telle chose arrive, la première chose à faire est de l’ac­cepter. Cela ne m’a pas coûté grand‐chose car la bles­sure est survenue alors que je faisais ce que j’aime le plus au monde, à savoir parti­ciper à l’un des tour­nois les plus impor­tants et contre les adver­saires les plus dange­reux possibles. Si je m’étais cassé la cheville en faisant du snow­board ou du pati­nage, cela aurait été horrible, très diffi­cile à accepter, mais lorsque vous faites ce qui vous passionne et que vous pour­suivez vos rêves, vous n’avez rien à vous repro­cher. J’ai essayé de m’oc­cuper toute la journée et de faire des choses que je ne faisais pas habi­tuel­le­ment. Bien qu’é­tant dans le plâtre, je suis allé à la salle de sport deux fois par jour et j’ai essayé d’amé­liorer les choses. Il est essen­tiel de ne pas être pressé et de comprendre que le processus est long et que l’on ne peut pas sauter d’étapes »