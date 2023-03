Les fans d’Alexander Zverev et les plus curieux vont êtes ravis. Un docu­men­taire sur la carrière et la vie privée du joueur alle­mand va bientôt voir le jour sur RTL+. La manne­quin et actrice Sophia Thomalla, forcé­ment très présente à l’écran, a parlé de sa rela­tion avec le cham­pion olym­pique, avant que ce dernier ne lui fasse une décla­ra­tion dans des propos rapportés par Gala.

« Elle m’a donné la chance de réaliser qu’il y a bien plus que le tennis dans la vie », a avoué le 15e mondial.

La petite‐amie de Zverev a égale­ment donné quelques préci­sions à propos du docu­men­taire : « Ce docu­men­taire montre qui il est, d’où il vient, ce qu’il ne peut pas faire, à quel point il travaille dur sur lui‐même, à quel point cette bles­sure était diffi­cile à encaisser (à Roland‐Garros en demi‐finales contre Nadal, ndlr), à quel point la route était diffi­cile et l’est toujours pour revenir au niveau qu’il avait aupa­ra­vant, ce qu’il aime, qui il aime, quel est son rêve d’en­fant, à qui il doit tout. »