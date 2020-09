Depuis le début de l’US Open, Alexander Zverev est souvent apparu sans tee-shirt dans les tribunes du court Arthur Ashe ou bien à l’entraînement. Une habitude que beaucoup ont dû lui faire remarquer. Alors pour marquer le coup, l’Allemand s’est filmé à l’entraînement avant sa demi-finale face à Carreno-Busta… sans tee-shirt et avec le hashtag « team no shirt ». Osera-t-il faire tomber le haut pour lors de sa demi-finale ? On en doute.