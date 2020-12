Soulagement hier dans la famille Zverev, son ex-agent Patricio Apey a été débouté et Alexandre peut maintenant respirer. Il est libre et pourra donc « exploiter » son image sans avoir peur de rémunérer un agent qui ne bosse plus pour lui. Ce procès pourrait d’ailleurs servir de jurisprudence car on connait encore des agents qui signent des contrats de très longue durée pour profiter d’une rupture quand l’espoir devient champion tout en continuant à être rémunérés sur certains contrats.

« Pendant deux ans, c’était la première chose à laquelle je pensais chaque matin » a déclaré Sacha qui est donc lesté d’un poids.

L’accord définitif a été conclu hier soir comme l’a annoncé son frère à Bild. Maintenant Alexandre peut préparer tranquillement la saison 2021 où il pourrait faire un malheur s’il parvient à régler quelques soucis de régularité notamment au service.