Après une saison plus que diffi­cile, Lucas Pouille retrouve le moral lors des cham­pion­nats de France par équipes. En effet, son club de toujours, Loon‐Plage, est en finale des Interclubs Pro A.

Du coup, pour fêter cet exploit, il a posté un tweet révé­la­teur. C’est vrai­ment une bonne nouvelle pour le Nordiste qui pointe aujourd’hui à la 155e place mondiale avec un bilan en 2021 plus que négatif : 5 victoires pour 14 défaites. On espère main­te­nant qu’il ira au bout et qu’il pourra soulever le trophée avec ses « potes ».

La finale du cham­pionnat de France aura lieu ce mercredi à Créteil, les coéqui­piers de Lucas seront opposés au Stade Toulousain emmené par Benjamin Bonzi et Hugo Gaston.