Updated ITF World Tour schedule :



4 Jan : M15/W15 Antalya

11 Jan : M15/W15 Antalya

18 Jan : M15/W15 Antalya

25 Jan : M15/W15 Antalya

1 Feb : M15/W15 Antalya

8 Feb : M15/W15 Antalya

15 Feb : M15/W15 Antalya

22 Feb : M15/W15 Antalya



That's how you do 'tennis bubble' !