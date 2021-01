Nos confrères de Puntodebreak, nous offre un réel document ce 3 Janvier. Un long entretien réalisé avec le joueur espagnol Carlos Boluda où il confirme qu’il ne reviendra plus sur les courts en tant que joueur.

Immense espoir du tennis mondial, terreur des compétitions de jeunes, deux fois vainqueur des Petits As (2006 et 2007), Carlos affolait tous les compteurs à l’époque. Aujourd’hui, âgé de 27 ans, englué dans les tournois futurs, il a « enfin » de décider d’arrêter sa carrière.

Son témoignage est poignant, et ressemble finalement à ceux des espoirs dragués par les sponsors dans leur jeunesse et qui rentrent par la suite dans un anonymat total par manque de performances.

Les mots sont durs et le constat est presque terrifiant pour ce passionné de tennis : « Chaque année qui passait dans ma carrière de tennis, j’avais une personne de moins à mes côtés. Ma famille m’a beaucoup aidé mais elle ne vient pas du monde du tennis. Je ne suis pas « crâmé », une personne « crâmée » est une personne qui ne veut même pas s’entraîner. En ce moment, je pourrais m’entraîner huit heures d’affilée mais ce n’est plus le sujet. J’ai perdu l’envie. Toute ma vie, j’ai investi de l’argent dans le tennis, je pense que c’est comme ça qu’il faut faire, mais il arrive un moment où les comptes sont à sec. Mon cœur peut me demander de jouer au tennis, mais le portefeuille ne pense pas la même chose. Je sais que mon meilleur classement a été 254ème, je sais ce que c’est que de jouer sur le circuit Challenger. Ce que je peux vous dire, c’est qu’étant 254e, je n’ai pas gagné d’argent, heureusement je n’ai jamais joué au tennis en pensant à l’argent. En janvier, j’aurai 28 ans, si je continue sans gagner un euro, ce n’est pas logique »