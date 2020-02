Numéro 1 mondial de double, Robert Farah a été contrôlé positif à la boldénone le 17 octobre 2019 et suspendu provisoirement depuis le 14 janvier 2020 par la fédération internationale (ITF). Cette dernière l’a réhabilité à la suite de ses explications : le Colombien a justifié son contrôle positif à la boldénone à la suite de la consommation de viandes colombiennes qui contenaient ce produit qui stimule la croissance du boeuf.

Dans un communiqué de presse, l’ITF a conclu que la présence de cette substance (interdite par l’AMA) n’était « pas intentionnelle » et que sa suspension était levée « avec effet immédiat ».

Thank you for the believe and the support I received. Here is my official press release. pic.twitter.com/tPIzX4R6jd

— Robert farah (@RobertFarah_) February 10, 2020