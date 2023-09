Malgré toutes les critiques autour du format actuel de la Coupe Davis, dont il est à l’ori­gine en 2018, David Haggerty a faci­le­ment été réélu à la tête de la Fédération inter­na­tio­nale de tennis, avec 72,94% des suffrages.

En place depuis 2015, l’Américain va débuter un troi­sième mandat qui ne se termi­nera qu’en 2027.

Il l’a emporté face à son unique oppo­sant, le président de la Fédération alle­mande, Dietloff Von Arnim.

🗳️2023 @ITFTennis Presidential Election full results :



David Haggerty : 318 votes (72.94%)

Dietloff von Arnim : 118 votes (27.06%)



« J’ai hâte de travailler avec notre comité exécutif et notre conseil d’ad­mi­nis­tra­tion pour revoir et rafraî­chir notre stra­tégie pour cette prochaine phase. Nous veille­rons à ce que les compé­ti­tions de l’ITF reposent sur des bases solides et conti­nue­rons à investir dans le déve­lop­pe­ment mondial de notre sport afin de réaliser la mission de l’ITF, à savoir préparer le tennis pour les géné­ra­tions futures », a déclaré David Haggerty, appa­rem­ment intou­chable malgré le sabo­tage de la plus belle des compé­ti­tions par équipes.