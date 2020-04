Suite à sa sanction de 11 mois pour dopage, le joueur chilien Nicolas Jarry continue à clamer son innocence même s’il avoue qu’il a trouvé un accord plutôt que de se rendre devant les tribunaux : « Ce qui est le plus endommagé, c’est la réputation. Je suis totalement contre la tricherie. J’essaie toujours d’être fair-play, c’est quelque chose que mon grand-père m’a inculqué depuis que je suis petit. La tricherie ne vous mène nulle part. Alors oui, c’est la réputation qui est la plus atteinte. Ensuite, la sanction fait partie de la logique que je dois accepter car les autorités me pensent responsable. Après, la réalité c’est que je ne vais pas pouvoir jouer pendant onze mois. »