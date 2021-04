Le fils de Bjorn Borg est solli­cité en ce moment. Alors qu’il aurait pu évoquer l’idée que son père soit son idole, Léo a avoué qu’il était fan de Rafael Nadal depuis son plus jeune âge : « Depuis que je suis petit, Rafael Nadal est mon idole. J’ai la chance de le rencon­trer à la Laver Cup et c’était un moment assez incroyable ».

Concernant l’in­fluence de son père, là aussi, Léo est très clair : « Je suis conscient que je suis comparé à mon père, mais je me fiche de ce qui est dit et je vis plutôt en marge. Je pense à mon avenir et à mes propres objec­tifs. Mon père ne m’a jamais poussé à devenir joueur de tennis et je ne lui ai jamais posé de ques­tions à ce sujet. Il est évident que mon père a été tout dans ce sport. La vérité est que j’ai toujours voulu jouer au tennis de ma propre initia­tive. L’essentiel c’est que je sais qu’il est fier de moi »