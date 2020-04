A l’instar de l’ATP qui en possède déjà un, l’ITF a créé son propre conseil des joueurs ce mardi. « Ce conseil ou panel présentera aux joueurs un forum de discussion au cours duquel ils pourront donner leur avis sur le développement du circuit. Ce serait même l’occasion pour l’ITF de prendre des positions stratégiques » précise le communiqué.

L’Australien Mark Woodforde, lauréat de 17 titres du Grand Chelem en double et d’un titre olympique en double, sera le président du panel messieurs. La Tricolore Mary Pierce, double lauréate en Grand Chelem, sera la présidente du panel femmes. Le processus de nomination pour le conseil 2020/2021 débutera en mai avec des élections prévues la semaine du 15 juin. Les joueurs et joueuses éliront un panel de sept membres de joueurs actuels qui auront un droit de vote. Les deux présidents n’ont pas le droit de vote. Les joueurs masculins dont le classement est au-delà de 350 et les joueuses qui sont après la 151e place mondiale peuvent proposer leur candidature.