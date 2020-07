Alors que la reprise du circuit approche (14 août à Washington), l’UTSA vient d’annoncer l’annulation de cinq tournois ITF (Lexington, Landisville, Concord, Decatur et Memphis) qui étaient prévus en août. Une mauvaise nouvelle dans la perspective de la reprise mais aussi de l’US Open (31 août au 13 septembre). Depuis plusieurs jours, la situation sanitaire se dégrade aux Etats-Unis et de nombreux observateurs ne cachent pas leur inquiétude concernant le Grand Chelem new-yorkais. Roger Federer a confié que les organisateurs lui ont dit qu’une décision sera prise « entre le 15 et le 30 juillet ». Si l’optimisme était de vigueur en juin lors de l’annonce officielle de la fédération américaine, l’US Open apparaît plus que jamais menacé.

