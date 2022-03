« Il faut se mettre à la place des joueurs russes, j’ima­gine qu’ils n’ont pas la même faci­lité que nous pour s’exprimer », décla­rait tout récem­ment Nicolas Mahut. Andrey Rublev, Daniil Medvedev ou encore Anastasia Pavlyuchenkova ont eu le courage de s’exprimer.

Et pour­tant, ils subissent les actes de leur président en subis­sant des sanc­tions comme celle de ne plus pouvoir jouer la Coupe Davis ou la Billie Jean King Cup. Diego Schwartzman ne comprend pas.

« C’est diffi­cile à croire. La situa­tion est scan­da­leuse, elle nous fait mal. Tout ce qui se passe à cause de diri­geants ou de gouver­ne­ments qui ne sont pas d’ac­cord est très moche. Et à la fin, ce sont les gens ordi­naires qui souffrent (…) Je suis en très bons termes avec Rublev, avec Khachanov et ils se sont déjà exprimés. Ce sont des gens très sympa­thiques. Les Russes et les Ukrainiens sont du même côté dans le sport, pour la paix et contre ce qui se passe. Je ne suis pas d’ac­cord pour que l’ITF retire des tour­nois collec­tifs les joueurs qui se sont exprimés contre la guerre », a lâché l’Argentin dans un entre­tien accordé à La Nación.