Seule raquette pensée et conçue pour les femmes, la T-Rebound offre un compromis confort-puissance inégalé. A l’occasion du lancement de la nouvelle version lors de la journée internationale de la femme, We Love Tennis et Tecnifibre se sont associés pour vous donner la possibilité de participer à un jeu concours pour gagner ce cadre unique. Pour cela il suffit de vous connecter sur notre compte Facebook et de répondre à une question très simple.