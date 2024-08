En confé­rence de presse, après son succès en deux manches face à Tommy Paul, Carlos a évoqué un niveau de fatigue très important.

Il faut dire que depuis Roland‐Garros, l’Espagnol n’a pas eu une vraie coupure.

De plus, ses succès à Paris et Londres l’ont obligé à répondre à beau­coup de sollicitations.

Si on rajoute à cela le double avec Nadal, on comprend qu’il soit un peu au bout du rouleau physi­que­ment et émotionnellement.

Du coup, il s’ac­croche et cherche la moti­va­tion dans l’idée de repré­senter au mieux son pays.

« Quand j’ar­rive à Roland Garros, l’am­biance est tota­le­ment diffé­rente de celle du tournoi lui‐même. Il y a beau­coup plus d’ani­ma­tion, des gens des diffé­rents pays et je remarque qu’il y a aussi beau­coup de drapeaux espa­gnols. Sur les réseaux c’est pareil via les réseaux sociaux et les messages que je reçois, c’est quelque chose de très agréable, une belle énergie posi­tive. Je joues pour l’Espagne, ce qui pour moi est l’une des plus belles choses au monde et c’est ce qui me pousse et qui me fait ne pas penser à la fatigue, mais plutôt donner tout ce que je peux. Ce qui me tient encore debout c’est de jouer pour mon pays »