Carlos Alcaraz a évoqué la pres­sion autour de sa paire avec Rafael Nadal après leur quali­fi­ca­tion en double pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris. Des propos rapportés par Punto de Break :

« Nous essayons de ne pas trop y penser, de ne pas penser à la pres­sion ou à l’obli­ga­tion de le faire. Il est évident qu’on ne gagne pas le double avec des noms, donc tout peut arriver. Il y a de grands joueurs de double qui jouent ensemble toute l’année, qui ont beau­coup de confiance et un très bon niveau, donc nous devons essayer de rester concen­trés et de nous améliorer petit à petit. J’espère que nous pour­rons atteindre notre objectif et celui de tous les Espagnols. Petit à petit, nous appre­nons à mieux nous connaître sur le court et en dehors. Aux Jeux olym­piques, nous avons l’oc­ca­sion de vivre ensemble et d’avoir une atmo­sphère fami­liale, ce qui est évidem­ment très utile sur le terrain. »