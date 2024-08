Carlos était presque incon­so­lable après sa défaite face à Novak Djokovic en finale des Jeux Olympiques de Paris. Mais comme il le dit, il a encore du temps pour décro­cher cette fameuse médaille d’or. Déçu, il a quand même tenu à rendre hommage à tous les spor­tifs qu’il avait pu côtoyer lors de cette folle semaine.

« Je pars la tête haute en sachant que j’ai tout donné. Je suis sûr que mon heure viendra. Je vais travailler ces quatre années pour donner le meilleur à Los Angeles. Mon moment viendra et je rendrai l’Espagne fière. Cette semaine a été vrai­ment diffé­rente que celles que je vis toute l’année. On se réjouit des triomphes de tous les Espagnols et on le vit d’une manière parti­cu­lière. Pendant l’année, on est seul. De plus, j’ai eu l’oc­ca­sion de jouer en double avec Rafa Nadal et d’ap­prendre énor­mé­ment. C’était une semaine merveilleuse parce que depuis que je suis enfant, je rêve d’être aux Jeux et de jouer avec mon idole du même côté du filet. Je m’en souvien­drai toute ma vie. »