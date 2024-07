Dans des propos rapportés par Marca après sa victoire en double avec Rafael Nadal au premier tour des Jeux Olympiques de Paris, Carlos Alcaraz a expliqué sa nervo­sité notam­ment en début de partie.

« Ce n’est pas Rafa en soi, mais la situa­tion. En fin de compte, voir le Philippe Chatrier plein, jouer avec Rafa, pour mes premiers JO. C’était un moment diffi­cile à gérer. J’étais nerveux au début, mais au fur et à mesure que le match avan­çait, j’ai réussi à gérer le stress et au final, comme je l’ai dit, nous avons joué un excellent tennis et nous avons vrai­ment apprécié ce moment. »