Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic n’ont clai­re­ment pas été épar­gnés par le tirage au sort et qu’ils pour­raient même s’af­fronter dès le deuxième tour des Jeux olym­piques de Paris, Carlos Alcaraz a au contraire été vrai­ment épargné.

En effet, le récent vain­queur de Roland‐Garros et Wimbledon ne devrait pas retrouver un adver­saire capable de lui poser de vraies diffi­cultés avant au moins les quarts de finale. Et s’il parvient jusqu’en demies, on voit mal Daniil Medvedev ou Casper Ruud venir l’empêcher d’ac­céder à la finale.

🇪🇸🥇 Carlos Alcaraz’s 2024 Olympic Games Draw :



R1 – Habib

R2 – Norrie/Griekspoor

R3 – Tabilo/Seyboth Wild

QF – De Minaur/Paul

SF – Medvedev/Ruud

F – Djokovic/Zverev/Fritz/Musetti/Nadal



📸 Frank Molter pic.twitter.com/LUc7lKvnQl — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 25, 2024

Un parcours en forme de véri­table auto­route vers une médaille olym­pique même si le prodige espa­gnol devra évidem­ment veiller à ne sous‐estimer personne.