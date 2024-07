Si on va attendre d’en savoir plus avant d’af­firmer que Rafael Nadal est vrai­ment maudit et que son corps n’ar­rive défi­ni­ti­ve­ment plus à suivre, les infor­ma­tions du quoti­dien espa­gnol, Marca, ne sont pas très rassurantes.

En effet, on a appris que l’homme aux 14 Roland‐Garros a décidé d’an­nuler au dernier moment son entraî­ne­ment prévu ce jeudi après‐midi avec Alexander Zverev. Une déci­sion qui pour­rait être due à une douleur au niveau de la cuisse droite alors que Rafa est apparu bandé sur cette partie du corps ce mercredi lors d’une session d’en­traî­ne­ment en double avec Carlos Alcaraz.

Simple précau­tion ou vraie bles­sure, syno­nyme de forfait pour les Jeux olym­piques de Paris alors que Rafael Nadal doit affronter Marton Fucsovics au premier tour ? On va vite le savoir…