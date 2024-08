Hier, l’Ecossais a mis fin à une carrière extra­or­di­naire, une carrière qui va marquer l’his­toire du tennis tant elle a été spéciale. D’abord clas­sique, elle s’est trans­formé et à changer de visage avec sa bles­sure à la hanche. En confé­rence de presse, Andy n’avait pas de regret, il sait qu’il est allé au bout de ce qu’il pouvait faire.

« Je savais depuis quelques mois que ce moment allait arriver. J’étais prêt. Bien sûr, cela fait quelque chose et j’étais ému, c’était la dernière fois que je jouais un match en compé­ti­tion. Mais je suis heureux, heureux d’avoir fini à Paris, d’avoir fini car je l’ai décidé. Il n’y a pas si long­temps, on m’a dit que je ne joue­rais pas à Wimbledon ou aux Jeux à cause de mon souci au dos. Là j’ai réussi à faire de bons matches et à surtout engranger quelques souve­nirs de plus »